الفرنسيون يثيرون الضجيج في الانتقالات الصيفية

بدأ موسم الانتقالات الصيفية في ملاعب كرة القدم بضجيج صفقة الفرنسي نبيل فقير لاعب ليون الفرنسي، والذي أفادت تقارير صحافية فرنسية وانجليزية أن انتقاله إلى ليفربول، بات وشيكاً. مقابل مبلغ قدر بأكثر من 60 مليون يورو، إلا أن النادي الفرنسي نفى هذه التقارير أول من أمس.

ويبدو أن فقير ليس الفرنسي الوحيد الذي تثار حوله الشائعات حول انتقاله، حيث هناك لاعب موناكو توما ليمار الذي قد يتجه إلى انجلترا، بعدما كان مطلوباً هناك في فترات الانتقالات الماضية لا سيما من قبل أرسنال.

أما الفرنسي الأشهر انطوان غريزمان يدخل هو الآخر دائرة الاهتمامات، حيث لا تنفك الصحافة الكاتالونية منذ ستة أشهر عن الكتابة أن غريزمان سيلتحق ببرشلونة في الصيف مقابل دفع البند الجزائي في عقده والبالغ 100 مليون يورو.

خيار غريزمان مرتبط أولاً بسوق الانتقالات لبرشلونة الذي يتعين عليه أيضا إيجاد خطة بديلة، وقد يعمد إلى محاولة ضم الدنماركي كريستيان اريكسن لاعب توتنهام هوتسبر الانجليزي في حال فشل صفقة غريزمان.