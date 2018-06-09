بالفيديو.. سرّ الرقم 5 في نهائيات كأس العالم

باتت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ولم يتبق على انطلاقها سوى 5 أيام.

بعد خمسة أيام، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي لغاية بداية أم البطولات، وسنسلط الضوء اليوم على الرقم 5، فما سره؟

5 أهداف سجلها القناص الروسي أوليج سالينكو في شباك الكاميرون، وهو رقم قياسيّ لا يزال صامداً حتى يومنا هذا.

وكانت هذه الأهداف الخمسة، حسب موقع الفيفا، بالإضافة إلى السادس الذي سجّله في شباك السويد، كافية لتجعل هذا النجم يتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في البطولة مع البلغاري خريستو ستويكشوف.