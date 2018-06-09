بالفيديو.. ما سرّ الرقم 6 في نهائيات كأس العالم

باتت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ولم يتبق على انطلاقها سوى 6 أيام.

بعد ستة أيام، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي لغاية بداية أم البطولات، سنسلط الضوء اليوم على الرقم 6، فما سره؟

6 – "لاعب كرة قدم رائع. مدافع لا مثيل له.بطل عام 1966 الخالد. أول إنجليزي يرفع كأس العالم عالياً. الابن المدلل لمنطقة إيستإند اللندنية، وأهم اسطورة في تاريخ ويستهام. ثروة وطنية، سيد ويمبلي، ملك اللعبة، الكابتن الرائع، جنتلمان على مدى العصور".

كل من زار ملعب ويمبلي الجديد ورأى تمثال بوبي مور البرونزي ينتصب فوق قبة ملعب ويمبلي يستطيع قراءة النسخة الإنجليزي للعبارات المذكورة سابقاً، وصفه بيليه وفرانز بيكنباور بأنه جنتلمان وصديق وأعظم مدافع لعبا في مواجهتهما.

كان مور في الثانية والعشرين من العمر عندما قاد في عام 1963 لأول مرة المنتخب الإنجليزي بصفته الكابتن، وذلك عند الفوز المحقق على حساب تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2:4. ومن صيف العام 1964 إلى غاية مباراته الدولية الأخيرة، لم يتنازل أبدا عن شارة الكابتن على مدى عقد من الزمن، وهذا يعني أنه قاد الإنجليز أيضا للفوز باللقب العالمي في سنة 1966. وفي السنة نفسها، أصبح أول إنجليزي يحصل على جائزة "أفضل شخصية رياضية في السنة" التي تمنحها شبكة بي بي سي البريطانية، ومنح أيضا وسام المملكة البريطانية من درجة فارس، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ولا شك أن مور يعتبر من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الإنجليزي، كان يحمل الرقم 6 سواء مع منتخب الأسود الثلاثة أو رفقة ناديه ويستهام يونايتد، وعند وفاته في أغسطس 2008، أي بعد 15 سنة من وفاته، سحب نادي ويستهام يونايتد القميص رقم 6 نهائيا احتراما له.