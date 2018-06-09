المونديال ثروة «فيفا»

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كما الأولمبياد الصيفي بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تشكل كأس العالم التي تنظم مرة كل أربعة أعوام، «الغالبية العظمى من إيرادات» الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يوفر المونديال عائدات بأكثر من أربعة مليارات دولار، معظمها من حقوق البث التلفزيوني وحقوق التسويق والتذاكر، لأغنى اتحاد رياضي في العالم. في المقابل، تبلغ تكاليف إقامة المونديال نحو ملياري دولار.

أرباح 2014

الإجمالي

4,82 مليارات دولار

حقوق البث 2,42 ملياران

حقوق التسويق 1,58 مليار دولار

التذاكر 527 مليون دولار

رسوم الضيافة 185 مليون دولار

الترخيص 107 ملايين دولار

5.65

لا تختلف الأرقام بالنسبة إلى الميزانية المتوقعة في روسيا 2018، علما بأن الفيفا لم يكشف الأرقام بالتفصيل. في التقرير المالي لعام 2017، أكد رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو أنه «من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات خلال دورة الأربع سنوات 2015-2018 التوقعات» والتي تصل إلى 5,65 مليارات، وذلك بفضل الزيادة في عقود البث التلفزيون والتسويق.

تكلفة 2014

الإجمالي 2,22 ملياري دولار

توقعات 2018

1,94 مليار دولار

تكلفة مونديال 2018

ميزانية اللجنة المنظمة

453 مليون دولار

مساهمة الفيفا في الإنشاءات

627 مليون دولار

129

يتوقع أن يحقق «فيفا» وفرا في تكاليف الإنتاج التلفزيوني في كأس العالم 208 بمقدار 129 مليون دولار، حيث أنفق على الإنتاج التفزيوني 370 مليون دولار في كأس العالم 2014 بالبرازيل، بينما يتوقع أن ينفق 241 مليون دولار على كأس العالم الحالية في روسيا.

88

يتحمل الاتحاد الدولي تكلفة إقامة المنتخبات المشاركة في المونديال، وهذا العام بلغت تكلفة إقامة بعثات المنتخبات 40 مليون دولار، كما أن فترة إعدادات المنتخبات المشاركة في كأس العالم يتحمل «فيفا» تكلفتها بالكامل، وبلغت هذا العام تكلفة فترة الإعداد 48 مليون دولار، ومجموع التكلفتين 88 مليون دولار.

الأندية التي يتعرض لاعبوها للإصابة أو التحرر من المشاركة للارتباط بالمنتخب تحصل على تعويضات مباشرة وتأمين مرصود من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويبلغ التأمين (32 مليون دولار) والتعويضات المدفوعة للأندية التي تحرر لاعبيها خلال إقامة المسابقة (209 ملايين دولار في روسيا مقابل 70 مليون دولار في 2014، أي بزيادة قدرها 199%).

358

يدفع الفيفا أيضا منحا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. وزاد هذا المبلغ الإجمالي الذي بلغ 358 مليون دولار عام 2014، بنسبة 12% حيث أصبح 400 مليون دولار (341 مليون يورو) في كأس العالم 2018، بينها 38 مليون دولار (32,5 مليون يورو) للفائز (مقابل 35 مليون دولار في 2014) و28 مليون دولار للوصيف. ويحصل كل منتخب خرج من الدور الأول على 8 ملايين.