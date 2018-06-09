تحقيقات الفساد تطيح الاتحاد الغاني

قررت الحكومة الغانية اتخاذ خطوات فورية لحل اتحاد كرة القدم، وذلك بعد أن كشف مقطع فيديو عن فساد مزعوم في إدارة كرة القدم بالدولة الواقعة غرب أفريقيا.

وفي بيان رسمي أصدره وزير الإعلام الغاني مصطفى عبد الحميد مساء أول من أمس، ذكرت الحكومة الغانية أن الشرطة بصدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التحقيق بشكل سريع ودقيق في محتوى الفيديو.

وأبدت الحكومة صدمتها وغضبها إزاء محتوى الفيديو الذي نشر الأربعاء بعنوان «عندما يصبح سوء السلوك والجشع هما القاعدة».

وذكر البيان «المقطع يكشف المساوئ في أداء الاتحاد الغاني لكرة القدم، من انتشار الاحتيال والفساد والرشوة».

وأضاف البيان أن الحكومة قررت اتخاذ خطوات لحل اتحاد الكرة، «وبالتالي ستعلن الحكومة عن إجراءات مؤقتة لتنظيم نشاط كرة القدم لحين تنصيب إدارة جديدة».