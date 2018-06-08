ترامب يدرس العفو عن الأسطورة محمد علي

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يعفو عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي في مسألة إدانته بتهمة التهرب من خدمة بلاده في حرب فيتنام.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته البيت الأبيض لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إنه يأخذ قضية محمد علي وآخرين "بكل جدية".

وكان كلاي أدين في عام 1967 بعد رفضه القتال في حرب فيتنام، لكن محامي عائلته قال إن ذلك "غير ضروري" إذ إن المحكمة العليا منحت كلاي العفو العام 1971.

وقال رون توئيل، محامي كلاي في بيان: "نقدر مشاعر الرئيس ترامب لكن لا داعي للعفو، فقد ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار إدانة محمد علي كلاي بالإجماع العام 1971، لذلك ليست هنالك إدانة تستوجب العفو".

وتقول الـ "بي.بي.سي" إن مثل هذه الخطوة ستكون بادرة رمزية بحتة.

كما أن كلاي كان قد شمله العفو العام الممنوح من قبل الرئيس جيمي كارتر في عام 1977، للمتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وتفيد تقارير إعلامية بأن ترامب قد قال: "إن محمد علي كان واحداً من ثلاثة آلاف شخص يفكر في العفو عنهم" ، مضيفا أن العديد من هؤلاء الأشخاص "عوملوا بصورة غير عادلة".

وجاءت تعليقات ترامب في أعقاب العفو الذي منحه للمؤلف والمعلق السياسي المحافظ دينيش ديسوزا، وموافقته على التماس الرأفة الذي قدمته السجينة في قضية مخدرات أليس جونسون، بعد وساطة من جانب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ويست.