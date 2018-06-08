هاري كين على القمة

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انتزع الإنجليزي هاري كين قمة قائمة أكثر اللاعبين قيمة سوقية في الفترة الحالية متقدماً على البرازيلي نيمار أغلى لاعب فعلياً في الصفقات التي تم إنجازها في سوق انتقالات كرة القدم على مدار تاريخه.

201.2

بقيمة مقدرة بـ201.2 مليون يورو احتل هاري كين المركز الأول وفق دراسة نشرتها «مرصد كرة القدم» المختص بالإحصاءات في عالم اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

195.7

على الرغم من أنه انتقل إلى سان جرمان بصفقة بلغت 222 مليون يورو فإن القيمة الحالية للبرازيلي نيمار وصلت فقط إلى 195.7 مليون يورو، ويعود تراجع قيمته السوقية إلى الإصابة التي أبعدته عن الفترة الأخيرة والهامة من الموسم.

186.5

احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بعد أن قدرت قيمته السوقية الحالية بـ186.5 مليون يورو، بعد تألقه مع سان جرمان الذي قدم إليه في عقد إعارة من موناكو مع شرط شراء بقيمة 180 مليون يورو.

184.2

على الرغم من بلوغه الثلاثين من عمره فإن القيمة السوقية للأرجنتيني ليونيل ميسي لا تزال جيدة جداً، حيث قدر مرصد كرة القدم القيمة السوقية لنجم برشلونة بـ184.2 مليون يورو.

103.2

على العكس من ميسي فإن القيمة السوقية للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد تراجعت إلى 103.2 ملايين يورو على الرغم من قيادته فريقه إلى لقب الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ويعود ذلك إلى تقديرات متعلقة بعامل السن وتراجع القدرة على العطاء البدني.

73.6

استفاد الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد من هدفيه في نهائي الأبطال لترتفع قيمته السوقية في الفترة الأخيرة من الموسم إلى 73.6 مليون يورو، بعد أن كانت 54.1 قبل شهر من نهاية الموسم.