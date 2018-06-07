بالفيديو.. تعرف إلى سرّ الرقم 7 في تاريخ المونديال

باتت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 على الأبواب، ولم يتبق على انطلاقها سوى 7 أيام.

فبعد سبعة أيام، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ 21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي، فلنتعرف إلى ما يمثله الرقم 7 في تاريخ المونديال:

لم يشارك المنتخب المجري منذ أزيد من 30 عاماً في نهائيات كأس العالم ، غير إنه ترك بصمة قوية في تاريخ البطولة العالمية، سواء بفضل الجيل الذهبي لعام 1954 بقيادة فيرينك بوشكاش أو بفضل مواجهة سالفادور التاريخية في نسخة 1982.

وعلى الرغم من أن الكتيبة المجرية فشلت خلال نسخة إسبانيا في تجاوز دور المجموعات، لكن الفوز الذي حققته على حساب ممثل أميركا الوسطى (1-10) مازال يُعتبر حتى الآن أكبر فوز في تاريخ النهائيات العالمية، فوز ساهم فيه لازلو كيس بثلاثة أهداف، سجلها في غضون سبع دقائق فقط. ففي الدقيقة 56 دخل كيس بديلاً لأندراس توروتشيك لينجح بعد دقائق في هزّ الشباك ثلاث مرات (69، 72 و76).

تُعتبر أسرع ثلاثية في أم البطولات، كما أنه اللاعب البديل الوحيد الذي تمكن من تسجيل ثلاثية في نهائيات كأس العالم، حسب موقع الفيفا الالكتروني.