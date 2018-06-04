«فيفا» يراقب منصات التواصل الاجتماعي

قال هيلموت سبان رئيس إدارة الأمن بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الإجراءات الأمنية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ستتضمن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والتي باتت تحمل الكثير من المؤشرات إلى تهديدات يمكن أن تتعرض لها البطولة العالمية.

وقال سبان في تصريحات لصحيفة «فيلت آم سونتاج» نشرتها أمس «ستكون هناك وحدات مسؤولة عن نوع من المراقبة ورصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة».

واعترف سبان بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن «أن تشكل خطرا أيضا، خصوصاً من خلال الأخبار المزيفة»، وهو ما يستدعي تعاونا وثيقا بين روسيا، المستضيفة للبطولة، و«فيفا». وقال سبان «الشيء المهم هو التعاون على المستوى الدولي، وهو أمر يسير بشكل جيد».