شداد يتهم جعفر بالاستيلاء على دعم الاتحاد العربي للسودان

تنتهي اليوم المهلة التي منحها الاتحاد السوداني معتصم جعفر رئيس الاتحاد السابق لاسترداد أموال تسلمها من الاتحاد العربي دعماً للاتحاد السوداني، وتصرف فيها من دون أن يقدم مستندات، وكان رئيس الاتحاد كمال شداد قد طالب الدكتور معتصم جعفر بخطاب رسمي برد الأموال مع إنذار بتحويل الأمر للنيابة، في حال تم الرفض من معتصم جعفر وأمهله 24 ساعة لاستعادة الأموال. ومن ناحية أخرى تسلم الدكتور كمال شداد شيكات من أسامة عطا المنان أمين الخزينة السابق بالمبلغ المطلوب منه، ولم يسدد منسوبو وكالة تاكس مبلغ 400 ألف دولار مطلوبة منهم، ما يجعلهم مهددين بالتحويل للنيابة.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الرياضة بولاية الخرطوم، أن عودة عضوي مجلس المريخ عمر محمد عبدالله وأحمد مختار ليست قانونية بعد أن مر على استقالتهما أكثر من شهر حسب القانون واللائحة. وعقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مع الجهاز الفني من أجل مناقشة ترتيبات انطلاقة إعداد الفريق في الموسم الجديد، إلى جانب وضعية الجهاز الفني حال التعاقد مع التونسي يامن الزولفاني. وتلقى مجلس إدارة نادي هلال الأبيض خطاباً من نادي المريخ يرغب من خلاله في التعاقد مع أبوبكر سليمان مهاجم الفريق في فترة الانتقالات التكميلية، التي ستنطلق اليوم.