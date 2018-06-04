كلوب يحدد شروطه لتدريب الريال

دخل المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، بشكل مفاجئ في قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة «بالون دور» الإسبانية، أن يورغن كلوب، على استعداد لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، ولكن بشروط. وقالت الصحيفة الشهيرة إن المدرب الألماني أبلغ تلك الشروط لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز منتظراً رده عليها في الفترة القادمة. وطلب المدرب الألماني من بيريز، وفقاً للمصدر، التعاقد مع نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح كما اشترط التعاقد مع دافيد دي خيا، حارس يونايتد. وقالت تقارير صحافية إسبانية إن تلك الجماهير اختارت يورغن كلوب من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.