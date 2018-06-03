بالفيديو.. سرّ الرقم 11 في المونديال

بدأت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 تُلقي بظلالها شيئاً فشيئاً، ولم يتبق على انطلاقها سوى 11 يوماً.

بعد أقل من أسبوعين، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ 21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي لغاية بداية أم البطولات، سنسلط الضوء كل يوم على رقم من الأرقام المثيرة التي يحفل بها تاريخ كأس العالم، إلا وهو رقم 11.

عندما انتقلت كأس جول ريمي نهائيا إلى ملكية البرازيليين بعد فوزهم في نهائيات كأس العالم المكسيك 1970 باللقب العالمي للمرة الثالثة، أقدم الفيفا على تصميم كأس جديدة من أجل دورة 1974.

ومنذ ذلك العهد، سلمت هذه الكأس البالغ طولها 36,8 سم في إحدى عشرة مناسبة للمنتخب الفائز باللقب العالمي. منتخب ألمانيا هو الأكثر تتويجا بالكأس الحالية، حيث فاز بها في ثلاث مناسبات (1974 و1990 و2014) متقدما على البرازيل (1994 و2002) وإيطاليا (1982 و2006) والأرجنتين (1978 و1986) ثم تأتي بعد ذلك بلقب وحيد كل من فرنسا (1998) وإسبانيا (2010).

الكأس الحالية حسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مصنوعة من الذهب الخالص من عيار 18 قيراطا، وتزن بالضبط 6.175 جراماً. وتحتوي القاعدة على طبقتين من المرمر شبه الكريم، بينما نقش في القسم السفلي ومع السنة أسماء جميع المنتخبات الفائزة بكأس العالم منذ العام 1974.