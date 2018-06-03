رونالدو يؤكد لنجوم الريال قرار الرحيل

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، كشف لنجوم الملكي، عن مستقبله مع الفريق، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير. وبحسب صحيفة «ماركا» ذائعة الصيت، فإن رونالدو أكد لهم أنه قرر الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأضافت الصحيفة إن لاعبي ريال مدريد كانوا يعلمون أن نهائي «التشامبيونز ليغ» في كييف، هو اللقاء الأخير للنجم البرتغالي بقميص الفريق، لكنهم لم يتوقعوا تلميح اللاعب لذلك بعد حصد اللقب القاري مباشرة. وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن رونالدو، وأنه يعتمد على قيمة الشرط الجزائي في عقد «الدون»، والمقدرة بمليار يورو، لمنعه من الرحيل.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية برتغالية، أن «صاروخ ماديرا» سيخرج للحديث لوسائل الإعلام عن قراره النهائي في الفترة ما بين 4 و8 يونيو. وكان رونالدو قد ألمح لإمكانية رحيله عن ريال مدريد، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقه وليفربول السبت الماضي (3-1)، وزادت الشائعات حول رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد غيابه الثلاثاء الماضي عن الترويج لقميص الفريق الملكي للموسم الجديد.