بالفيديو.. ما سرّ رقم 12 في تاريخ المونديال؟

بدأت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 تُلقي بظلالها شيئاً فشيئاً، ولم يتبق على انطلاقها سوى 12 يوماً.

بعد أقل من أسبوعين، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ 21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي، لغاية بداية أم البطولات، سنسلط الضوء كل يوم على رقم من الأرقام المثيرة التي يحفل بها تاريخ كأس العالم.

12 - نزال الجارين هذا، الذي أقيم في 26 يونيو 1954، كان بالفعل خاصا ومميزا ودخل تاريخ نهائيات كأس العالم لأسباب عدة، فقد انتهت "معركة لوزان" بين البلد المنظم سويسرا والنمسا بنتيجة 5-7. وبحصة 12 هدفا، تعتبر حتى اليوم المباراة الأكثر غزارة بالأهداف في تاريخ النهائيات العالمية، وهي تكتسي أهمية خاصة في التاريخ الكروي لكلا البلدين. حسب ما قاله الفيفا على موقعه الالكتروني

في أجواء ناهزت حرارتها 40 درجة وأمام حوالي 35 ألف متفرج احتشدوا في ملعب أولمبيك دو لابونتيز، بمدينة لوزان، قدم لاعبو الفريقين عرضا مثيرا في الشوط الأول. وبعد مرور 19 دقيقة فقط، كان الفريق السويسري متقدما بثلاثية نظيفة، قبل أن تتمكن الكتيبة النمساوية في غضون 16 دقيقة من قلب النتيجة لصالحها وتتقدم بذلك 5-3، وبعد أن سجلت سويسرا هدفا آخر، انتهى الشوط الأول بتفوق النمسا بواقع 5-4. وبعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني وسع تيودور فاجنر الفارق موقعا بذلك على هدفه الثالث في هذا اليوم (د. 53). خمس دقائق بعد ذلك، حافظ سيب هويجي بهدف الثالث في المباراة على آمال فريقه، غير إن إريش بروبست، وقبل ربع ساعة على صافرة النهاية، قضى نهائيا على آمال أصحاب الأرض.

يظل التأهل إلى المربع الذهبي حتى اليوم أفضل إنجاز في تاريخ النمسا، ورغم خسارتها أمام ألمانيا، إلا أنها حلّت ثالثة في نهاية المطاف، وحتى سويسرا لم تتمكن حتى الآن من الذهاب أبعد من دور الثمانية ضمن منافسات كأس العالم.