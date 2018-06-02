احتاج غولدن ستايت ووريرز، إلى التمديد لحسم المواجهة الأولى من الدوري النهائي لدوري السلة الأميركي أمام وصيفه كليفلاند كافالييرز 124-114 وقهر نجمه «الملك» ليبرون جيمس صاحب 51 نقطة تاريخية. وكتب جيمس صفحة جديدة من أسطورته أول من أمس عندما بات سادس لاعب فقط في التاريخ يصل حاجز 50 نقطة في إحدى مباريات الدور النهائي، وهو رقم قياسي جديد له في البلاي اوف.