«كاس» ترفض استئناف كارتر وتجمد ذهبيات بولت

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الخميس استئناف العداء الجامايكي نستا كارتر الذي تسبب تعاطيه مادة محظورة بحرمان مواطنه الأسطوري أوساين بولت من ذهبية أولمبية، حصدها مع فريق التتابع لمنتخب بلاده في بكين 2008.

وأعلنت المحكمة أنها لم تقبل أياً من الحجج التي أثارها كارتر حامل ذهبية التتابع 4 مرات 100 في أولمبياد لندن 2012، للطعن بقرار اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان كارتر ضمن فريق التتابع في سباق 4 مرات 100م في بكين مع بولت، وقد ثبت تعاطيه مادة ميثيلهيكسانامين المحظورة التي كانت تستعمل من أجل فتح الجيوب الأنفية قبل أن تعد مكملاً غذائياً.

وكان بولت قد بنى أسطورته من خلال تحقيق ثلاثية غير مسبوقة في ثلاث دورات أولمبية صيفية، بإحرازه ذهبية سباقات 100م و200م و4 مرات 100م، في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. ومع تجريد منتخب بلاده، بات يحمل ثماني ميداليات ذهبية.