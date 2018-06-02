نادال يواجه صديق الطفولة

سيلتقي الإسباني رافايل نادال، حامل اللقب 10 مرات، مع صديق طفولته الفرنسي ريشار غاسكيه في الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب بسهولة.

واقتربت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً من موعد محتمل في ربع النهائي مع الأميركية الأسطورية سيرينا وليامس التي قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز صعب على الأسترالية اشلي بارتي في الدور الثاني، في لقاء يحمل نكهة خاصة، باعتبار كلتاهما عائدتين بقوة لاستعادة تصنيفيهما بين اللاعابت المحترفات.

وتفوق نادال المصنف أول عالمياً بسهولة على الأرجنتيني غيدو بيا المصنف 78 عالمياً 6-2 و6-1 و6-1.