«ليفا» يودع بايرن ميونخ

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بعد أربع سنوات قضاها النجم البولندي روبرت ليفاندوفسيكي في قلعة إليانز أرينا، هدافاً كبيراً أسهم في انتصارات بايرن ميونخ، ونجح في حصد لقب هداف الدوري الألماني أكثر من مرة، آخرها الموسم المنقضي، قرر «ليفا» الرحيل، وأعلن النادي عدم نيته تجديد عقده.

اللاعب روبرت ليفاندوفيسكي

الجنسية بولندا

تاريخ الميلاد: 21 – 08- 1988

الوزن: 83

الطول: 185

إجمالي الأهداف: 300

العام النادي المشاركات عدد الأهداف

04-06 بوريسكوف 59 36

08-10 ليتش بوزناري 58 32

10-14 بوروسيا دورتموند 131 74

14-18 بايرن ميونخ 126 106

52

ليفاندوفسكي هو أحد أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب البولندي، وسجل مع بلاده 52 هدفاً، وذلك خلال 93 مباراة شارك فيها اللاعب مع المنتخب البولندي.

63.1 %

النسبة المئوية لليفاندوفسكي في التسجيل تتخطى 63.1 %، حيث لعب 470 مباراة رسمية، سجل خلالها 300 هدفاً

2015

الغارديان الإنجليزية اختارت ليفاندوفيسكي في 2015 كخامس أفضل لاعب على وجه الأرض، في التصنيف الذي تصدره رونالدو البرتغالي وميسي الأجنتيني، وفي العام نفسه كان ليفا رابع أفضل لاعب في العالم في تصنيف الكرة الذهبية «بالون دو أور».

2008

شارك الهداف البولندي للمرة الأولى مع منتخب بلاده في 10 أغسطس 2008، وقبل 20 يوما على عيد ميلاده الـ20، حيث لعب كبديل أمام سان مارينو، وسجل هدفا ضمن هدفي فوز بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.