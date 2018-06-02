النجم الساحلي يفاوض المصري حسام البدري

لا يزال مسؤولو النجم الساحلي يبحثون عن مدرب لخلافة الجزائري خير الدين مضوي على رأس الفريق الأول لكرة القدم، وبعد أن اعترضت الجماهير على التعاقد مع المدرب الشاب جلال القادري، وبعد المفاوضات الفاشلة مع فوزي البنزرتي، تحادث رئيس الفريق رضا شرف الدين مع عمار السويح المدرب السابق للترجي الرياضي والذي سبق له أن درب الفريق وفي نفس الوقت اتصل بالفرنسي روجي لومير، الذي طلب مهلة للتفكير، وخوفاً من تأخر رد الفني الفرنسي سارع مسؤولو النجم بالاتصال بالمصري حسام البدري المدرب السابق للأهلي المصري الذي عبر عن استعداده لتدريب الفريق.

وعلى جانب آخر تعاقد أول من أمس النادي الصفاقسي مع المدرب الهولندي رود كرول لمدة موسم قابل للتمديد لقاء 80 ألف دينار تونسي شهريا، وسوف يشرع كرول في مهامه يوم 11 الجاري.