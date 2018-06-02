هلال الأبيض يتعاقد مع شيبولا ويصرف النظر عن موكورو

أكمل هلال الأبيض، اتفاقه مع النيجيري عزيز شيبولا لاعب وسط الهلال السابق، في صفقة انتقال حر، بعد أن رفض اللاعب فكرة التعاقد مع المريخ، احتراماً لمشاعر جماهير الهلال وقد طلب اللاعب إذناً لخمسة أيام وسيعود مطلع الأسبوع المقبل للتوقيع في كشوفات الفريق بجانب زميله محمد موسى (البلدوزر) الذي أنهى الهلال عقده هو الآخر.

وفي السياق نفسه سيتعاقد بطل شمال كردفان مع قلب دفاع ولاعب وسط محور بناء على التقرير الذي رفعه مديره الفني الكابتن إبراهيم حسين (ابراهومة)، ومن ناحية أخرى صرف هلال الأبيض النظر عن التعاقد مع لاعبه الإيفواري السابق شيخ أحمد موكورو، لاعب المصري البورسعيدي الحالي بعد طلب 250 ألف دولار مقابل إطلاق سراح اللاعب الذي أبدى رغبة اللعب لهلال الأبيض في وقت سابق.