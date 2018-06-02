بالفيديو.. كرة القدم في الفضاء أحلى !

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، ليس فقط على كوكب الأرض وإنما في الفضاء أيضا، بفارغ الصبر، انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو 2018.

فقد أجرى رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيمييف حصة تدريبة بكرة القدم على متن محطة الفضاء الدولية، حسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتم إرسال كرة القدم الرسمية لمونديال 2018، إلى المحطة الفضائية خصيصا لهذا الغرض، والتي من المقرر أن تعاد إلى الأرض مع طاقم مركبة الفضاء "سويوز МС-07"، في 3 يونيو المقبل.