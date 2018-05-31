ماسكيرانو يكسر الرقم القياسي لعدد المشاركات مع منتخب التانغو

أصبح اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، أول من أمس، اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب بلاده «التانغو» على مدار تاريخ هذا الفريق، برصيد 143 مباراة، بعد أن تفوق على الرقم القياسي القديم المسجل باسم اللاعب السابق خافيير زانتي.

ونال ماسكيرانو 33 عاماً، تكريماً خاصاً على هذا الإنجاز، قبل دقائق من انطلاق المباراة الودية التي جمعت بين الأرجنتين وهايتي، أول من أمس. وقام كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، بتسليم ماسكيرانو قميص منتخب «التانغو»، الذي يحمل الرقم 143، وسط تصفيق حار من الجماهير.