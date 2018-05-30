بالفيديو.. ما سرّ الرقم 16 في كأس العالم؟

بدأت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 تُلقي بظلالها شيئاً فشيئاً، ولم يتبق على انطلاقها سوى 16 يوماً.

فبعد أقل من شهر، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي، لغاية بداية أم البطولات، ارتأى موقع (FIFA.com) تسليط الضوء كل يوم على رقم من الأرقام المثيرة التي يحفل بها تاريخ كأس العالم.

بعد مرور عشرات السنين، سيكون هناك دائما في كل مكان حول العالم أنصار يمكنهم التباهي أنهم كانوا حاضرين في تلك الأمسية المشهودة، عندما سحقت ألمانيا البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف نهائي كأس العالم 2014. ولقد تَوّج هذا الفوز العظيم، للفريق الفائز لاحقاً باللقب العالمي، بتسجيل ميروسلاف كلوزه هدفه رقم 16 في نهائيات كأس العالم، والذي عزّز به تقدم الألمان بنتيجة 2-0.

بتسجيل هدفه رقم 16 ضد المنتخب البرازيلي تصدّر كلوزه منفرداً قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النهائيات العالمية متقدما على رونالدو (15) ومواطنه جيرد مولر (14).

وكان قد أوضح في بداية هذه السنة خلال حوار مع موقع FIFA.com " أنا لا أعتبر نفسي أيقونة، لكن ما حققته يعتبر إنجازا رائعا. فالمرء يحلم بتسجيل 16 هدفا. غير أنه يتعيّن عليّ كالعادة، أن أشكر فريقي، لأنه لم يكن بإمكاني بدونه أن أحقق هذا الإنجاز".

بعدما وقع على 137 مباراة دولية (71 هدفا) وشارك في 24 مواجهة في النهائيات العالمية وفاز بالعديد من الألقاب والجوائز، أعلن ميرو في العام 2016 عن نهاية مسيرته الاحترافية كلاعب.