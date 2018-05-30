واريورز يلحق بكافاليرز إلى نهائي السلة

حسم حامل اللقب غولدن ستيت واريورز صعوده إلى الدور النهائي بدوري كرة السلة الأميركي بعدما تغلب على مضيفه هيوستن روكتس 101 - 92 أول من أمس في سابع مباراة بمواجهة الفريقين في نهائي المناطق.

ولحق واريورز بذلك في النهائي بفريق كافاليرز، لتكون المواجهة الرابعة على التوالي بين واريورز وكافاليرز في الدور النهائي، وحسم كل من طرفي النهائي مواجهته في نهائي المناطق بالفوز 4 - 3 على منافسه عبر المباراة السابعة الأخيرة، وكان النجم كيفن دورانت أبرز عناصر واريورز في المباراة أمام روكتس، وسجل 34 نقطة، وأضاف زميله كاري 27 نقطة، بينما أحرز هاردن 32 نقطة لروكتس.