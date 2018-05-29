مليون دولار مكافأة الفوز بالمونديال لنجوم السامبا

ينتظر لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة، قيمتها مليون دولار في حال التتويج ببطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «فولها دو ساو باولو» البرازيلية، أن كل لاعب سيحصل على مليون دولار، وستمنح المكافأة ذاتها لمدرب منتخب «السامبا» تيتي، ولمساعديه في حال اقتناص لقب مونديال روسيا 2018. وتابعت الصحيفة «الاتحاد البرازيلي قسم المكافآت على 3 مراحل، الأولى عن التأهل للمونديال، والثانية عن بلوغ النهائي، والثالثة هي المليون دولار حال التتويج باللقب».

وكان الاتحاد البرازيلي قد وعد بمنح منتخبه 35 مليون دولار في حال حصد لقب بطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل عام 2014، إلا أن منتخب «السيليساو» لم يكن في الموعد، وانتهى مشواره في الدور نصف النهائي بعد الخسارة المذلة أمام ألمانيا (1-7). وتلعب البرازيل في المونديال الروسي في مجموعة تضم منتخبات صربيا، وكوستاريكا، وسويسرا.