أحمد موسى يدفع كفالة 40 سجيناً

ساعد الدولي النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي تسيسكا موسكو الروسي، 40 سجيناً متهمين بعدم دفع الديون بالخروج من السجن في مدينة كانو النيجيرية. وذكرت مصادر إعلامية، فقد تطوع موسى لسداد الديون بعد أن علم من مسؤولي السجن سبب الحكم على السجناء، كما قدم الغذاء والمال للفقراء.

وعاد المهاجم النيجيري إلى نادي الجيش الأحمر الروسي في يناير الماضي على سبيل الإعارة، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، وسبق لموسى أن لعب في صفوف تسيسكا من عام 2012 لغاية 2016، وتوج خلالها بطلاً للدوري الروسي ثلاث مرات، وبطلاً لكأس السوبر مرتين ولكأس روسيا مرة واحدة.