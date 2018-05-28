حصل فولهام على مبلغ مقداره 213 مليون يورو من الإيرادات بعد صعوده إلى الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 بفوزه على استون فيلا 1- 0 في مباراة الملحق على ملعب ويمبلي في لندن أول من أمس. وسجل تيم كيرني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23. وصمد فولهام في الدقائق العشرين التي أكملها بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه دينيس أودوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وبفضل الصعود إلى الدرجة الممتازة، ضمن فولهام الحصول على مبلغ مقداره 213 مليون يورو من الإيرادات. وهي المرة الأولى التي يشارك فيها فولهام في الدرجة الممتازة منذ عام 2014.