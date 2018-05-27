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وزير الثقافة الجزائري يدعو للمبدع والخلوق صلاح بالشفاء

المصدر:
  • تويتر عزالدين ميهوبي
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نشر وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي توتير أعرب من خلالها عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب المصري محمد صلاح.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح قد تلقى إصابة خطرة خلال نهائي رابطة أبطال أوروبا الذي جمع فريقه ليفربول بنادي ريال مدريد بعد تدخل عنيف من المدافع الإسباني سيرجي راموس.

وكتب عز الدين ميهوبي في تغريدته: "دعواتنا لك بالشفاء والعودة سريعا أيها المبدع الخلوق “محمد صلاح".

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