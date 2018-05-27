إنييستا يعد مشجعي كوبي بالمجد

وعد النجم الإسباني أندريس إنييستا مشجعي ناديه الياباني الجديد فيسل كوبي بالسعي لإحراز لقب الدوري المحلي والتتويج بالألقاب على الصعيد الآسيوي، وظهر إنييستا مع قميصه الجديد الذي يحمل الرقم 8، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه في مسيرة زاخرة بالألقاب مع برشلونة امتدت لـ 22 عاماً، وتوجه إنييستا إلى المشجعين بالقول: «هذا تحدٍ كبير بالنسبة لي (...) آمل أن أقدم للنادي كلّ ما في استطاعتي، أعتقد أنني يجب أن أسعى خلف أفضل الأهداف في كرة القدم وفي حياتي»، وأبدى رغبته في قيادة فيسل كوبي إلى إحراز لقب الدوري المحلي، «وإذا أمكن غزو آسيا».