القضاء السويسري يبرئ بلاتيني

انتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني، أمس، إلى الهجوم ضد (فيفا)، مطالباً برفع الإيقاف المفروض بحقه، بعد إعلان القضاء السويسري عدم ملاحقته حالياً في قضية دفعة مالية غير مشروعة. وعادت قضية النجم الدولي السابق إلى الضوء، مع كشف صحيفة «لوموند» ، عن قرار من القضاء السويسري، ببراءة بلاتيني من تهمة تلقي 1.8 مليون يورو من الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، في قضية أدت إلى إيقاف الرجلين .

وبينما بدا أن الإجراء السويسري هو «تبرئة»، أوضح الادعاء العام أمس، أن القضية «لم تنتهٍ بالكامل»، بينما شدد الفيفا على أن إيقاف بلاتيني يعود لمخالفته «قانون الأخلاقيات» الخاص به، وليس القوانين السويسرية.