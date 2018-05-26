بالفيديو.. رونالدو يصيب مصوراً بـ "صاروخية" ويراضيه بهدية

تعرض مصور متواجد في الملعب الأولمبي، بالعاصمة الأوكرانية كييف، لإصابة قوية، إثر تسديدة من كريستيانو رونالدو، خلال تدريبات الفريق الملكي، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وخاض ريال مدريد مرانه الأخير، أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن كريستيانو كرس مجهوده للتدريب على التسديدات القوية اليوم خلال التدريبات، فتسببت إحداها بإصابة أحد المصورين الحاضرين في الملعب.

وأضاف المصدر أن الصحفي خوان لورنزانا برييتو، تعرض لتسديدة قوية من رونالدو ارتطمت بوجهه، وأصابته بجرح في حاجبه، ما اضطر الأطباء للتدخل سريعا من أجل إسعافه.

وأوضحت "ماركا" أن النجم البرتغالي أهدى سترته التي تدرب بها، لهذا المصور، كهدية ترضية له بعد إصابته.