روكتس يتقدم على واريورز

تقدم هيوستن روكتس على ضيفه حامل اللقب جولدن ستيت واريورز 3 - 2 بعدما تغلب عليه 98 - 94 صباح أمس في خامس مباراة بمواجهة الفريقين في نهائي المناطق بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان إريك جوردون أبرز عناصر روكتس خلال المباراة وسجل للفريق 24 نقطة، وأضاف كريس بول 20 نقطة، وجيمس هاردن 19 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، أحرز كيفن دورانت 29 نقطة لواريورز، وأضاف كلاي طومسون 23 نقطة، وستيفن كاري 22 نقطة.

وبات هيوستن روكتس على بعد انتصار واحد من التأهل للدور النهائي للمرة الأولى منذ عام 1995، بينما يمكن لواريورز إعادة المواجهة إلى نقطة الصفر في حالة فوزه بالمباراة السادسة، حيث ستحسم المواجهة بذلك من خلال المباراة السابعة.