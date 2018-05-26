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ستروث: الرقم القياسي لصفقة نيمار يتحطم قريباً والمال لا يدمر كرة القدم

المصدر:
  • برلين - د ب أ
التاريخ:

نيمار خلال تدريبات منتخب البرازيل | أ ف ب

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يرى الألماني فولكر ستروث وكيل لاعبي كرة القدم أن الرقم القياسي العالمي لصفقة ضم النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يدوم طويلاً وأن صفقات أكبر قيمة سيتم إبرامها في المستقبل القريب.

وانتقل نيمار من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (226 مليون دولار).

وقال ستروث لصحيفة «سود دويتشه تسيتونغ» أمس «إنها ليست نهاية الصفقات المفرطة، المزيد سيأتي».

وشدد ستروث الذي يعمل مع الكثير من النجوم مثل الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أنه لا يعتقد بأن «المال سيدمر كرة القدم».

وختم بالقول «كرة القدم تزدهر وتخلق أسواقاً لأنها تعني الكثير للجماهير وتمنح الكثير من المشاعر».

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