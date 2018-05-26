مواقع التواصل تنهي العلاقة بين الأهلي المصري وآل الشيخ

انتهت العلاقة بين رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، والنادي الأهلي المصري مبكراً، وذلك بعد خمسة أشهر فقط على تنصيب آل الشيخ رئيساً شرفياً للأهلي.

وأصدر آل الشيخ بياناً عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» للاعتذار عن منصبه. وأكد آل الشيخ في بيانه، أن بعض المواقف التي تعامل فيها بحسن نية، تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وكانت جماهير حامل لقب الدوري المصري قد دشنت «وسماً» عنوانه #تركي_برا_الأهلي، للمطالبة بإسقاط العضوية الشرفية عن آل الشيخ، فيما أكد بعض نجوم الأهلي أن شعبية ومسيرة النادي لن تتأثرا برحيل رئيسه الشرفي، وقال قائد الأهلي السابق مصطفى يونس لـ«البيان الرياضي»، إن العلاقة بين النادي وآل الشيخ تأثرت بما تكتبه الجماهير على مواقع التواصل.