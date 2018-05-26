لوف يتمنى حضور ميركل مباراة للمانشافت في مونديال روسيا

أعرب المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، عن أمنيته أن تحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مباراة لمنتخب بلادها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وقال لوف في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس: «أنا شخصياً سأسعد للغاية إذا حضرت أنغيلا ميركل مباراة لنا في روسيا».

وذكر لوف أن ظهور ميركل في غرفة خلع الملابس للمنتخب بعد فوزه في نهائي بطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل أمام الأرجنتين أثار «شعوراً رائعاً»، وقال: «جاءت إلى غرفة خلع الملابس عقب نهائي الكأس وجلست فجأة في وسط الغرفة، وشربت معنا وكانت على سجيتها للغاية. ترك هذا انطباعاً رائعاً لدى اللاعبين. أتمنى تكرار ذلك».