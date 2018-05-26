فيتيل يتحدى فقدان الأعصاب

بات الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري ملزماً بكبح جماح مشاعره إذا أراد الفوز بلقب سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 غداً الأحد، للمرة الثانية على التوالي.

واعترف فيتيل مؤخراً بأن «فقدان أعصابك لا يمكن اعتباره بعد الآن أمراً رائعاً».

وقال فيتيل إن «القيادة بشكل سريع وردود الأفعال الانفعالية ليست متوافقة حقاً».

وأشار السائق إلى أن الجانب الإنساني يتعرض للخسارة في الوقت الذي تزدهر فيه الفرق والسائقون من أجل تحقيق الكمال.

وأوضح فيتيل «أعتقد أن الخسارة لم تعد مبرراً في هذه الأيام، مثل لاعبي كرة القدم الذين يفقدون هدوءهم بعد مباراة، الأمر لم يعد عادياً اليوم».