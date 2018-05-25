بالفيديو.. ملاعب مونديال روسيا بتقنية 360 درجة (ملعب "سمارا أرينا)

مع اقتراب موعد كأس العالم روسيا 2018 FIFA، نطلع عشاق كرة القدم على خبايا الملاعب التي تستعد للترحيب هذا الصيف بالمشجعين وأفضل لاعبي الساحرة المستديرة على الساحة الدولية واليوم نقدم لمحة عن ملعب سامارا أرينا، بتقنية 360 درجة.

وسيستضيف ملعب سامارا أرينا ست مباريات في نهائيات روسيا 2018، من بينها مباراة في دور الستة عشر، وأخرى في ربع النهائي. كما تستهلّ كوستاريكا مشوارها في البطولة من هذه المدينة عندما تلتقي صربيا بتاريخ 17 يونيو، بينما تخوض روسيا مباراة مرحلة المجموعات أمام أوروجواي على هذا الملعب في 25 يونيو.