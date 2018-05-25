ماسكيرانو يستعد لخوض معركته الأخيرة

وصف لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، خافيير ماسكيرانو، نفسه بـ «الجندي الذي يستعد للموت» خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، مؤكداً أن المونديال القادم هو «معركته الأخيرة» مع منتخب بلاده.

وقال ماسكيرانو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، في مركز تدريبات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «أنا جندي يستعد الآن إلى الموت، لأن في الحقيقة هذه هي المعركة الأخيرة، وأنا جاهز لما يحتاجه المدرب».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المخضرم 33 عاماً، قائلاً: «هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لي، لقد قررت هذا منذ وقت طويل، أتمنى أن أكون على قدر المنافسة».

يذكر أن ماسكيرانو قضى جزءاً كبيراً من مسيرته بين صفوف نادي برشلونة الإسباني، قبل أن ينتقل إلى هيبي فورشين الصيني.