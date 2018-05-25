المنتخب التونسي يغادر اليوم إلى البرتغال

يغادر اليوم المنتخب التونسي إلى البرتغال ليواصل تحضيراته للمباراة الودية، التي ستجمعه يوم الاثنين بنظيره البرتغالي على استاد ملعب راغا انطلاقاً من العاشرة و45 دقيقة ليلاً بتوقيت الإمارات.

وقد شهدت التدريبات الأخيرة لنسور قرطاج التحاق كل لاعبي التشكيلة المختارة من طرف الجهاز الفني، وكان آخرهم اللاعبين الذين ينشطون في الدوري الفرنسي وهم: أسامة الحدادي وإلياس السخيري ونعيم السليتي ووهبي الحزري، وقد خضع هذا الأخير إلى كشوفات طبية للتأكد من حالته الصحية.

وأكد طبيب المنتخب التونسي بأنه مهما كانت إصابة الخزري فإنه سيكون أبرز الغائبين ضد منتخب البرتغال، لكنه سيكون جاهزاً يوم 1 يونيو المقبل بمناسبة المباراة الودية، التي سيخوضها النسور ضد منتخب تركيا، والتي يعول عليها المدرب نبيل معلول لاختيار القائمة النهائية للمونديال.