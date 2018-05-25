9 ملايين يورو غرامة على فالكاو

قررت محكمة إسبانية أول من أمس، تغريم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو 9 ملايين يورو وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب التهرب الضريبي خلال فترة دفاعه عن ألوان أتلتيكو مدريد.

وسبق لفالكاو أن دفع للضرائب في يوليو الماضي غرامة قدرها 8,2 ملايين يورو عندما اتهم بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 7,4 ملايين يورو مع الغرامات.

واتهم فالكاو بأنه لم يعلن عن عائدات بقيمة 5,6 ملايين يورو حصل عليها من حقوق بيع صوره بين 2012 و2013 حين كان يدافع عن ألوان نادي العاصمة الإسبانية أتلتيكو.

ولم ينف المهاجم وجود هذه الشركات، لكنه قال إنه لا يتوجب عليه أي مبلغ عن عام 2013 لأنه لم يكن في حينه مقيماً في إسبانيا.