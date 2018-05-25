«الرسام» يعلن بدء التجربة اليابانية

أعلن نادي فيسل كوبي الياباني أمس التعاقد مع النجم التاريخي لنادي برشلونة أندريس انييستا، صاحب «أجمل كرة قدم في العالم» المنتقل إلى الشطر الشرقي من الكرة الأرضية بعد مسيرة 22 عاماً مع النادي الإسباني.

وكان اللاعب الدولي البالغ من العمر 34 عاماً، قد أعلن قبل أسابيع رحيله بختام الموسم عن النادي الكاتالوني الذي انضم إليه في سن الـ12، وصنع مسيرة اكتسب فيها لقب «رسام» خط الوسط ومهندس الألعاب وحامل شارة القائد، وأنهاها متوجاً بـ32 لقباً تدغدغ أحلام كل لاعبي كرة القدم.

وأبقى انييستا الغموض محيطاً بوجهته المقبلة، ولم يؤكد في بادئ الأمر سوى أنها ستكون خارج أوروبا. وبعد ترجيحات صحافية حول الصين وأستراليا وغيرها، حسم اللاعب الترقب ليل الأربعاء بإعلانه التوجه إلى اليابان «منزلي الجديد»، برفقة «صديقي» هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة «راكوتن»، الراعية الأساسية لقميص برشلونة ومالكة فيسل كوبي. وفي طوكيو، قال ميكيتاني «يسعدني الإعلان أن أندريس انييستا سيوقع للعب مع فيسل كوبي بعد مسيرته التاريخية في نادي برشلونة لكرة القدم».

ونوه في مؤتمر صحافي بلاعب «يقدم أجمل كرة قدم في العالم».

أما انييستا، فلم يخف سروره بقوله «هذا يوم مميز جدا بالنسبة إلي. هذا تحد مهم جدا في مسيرتي» التي توج فيها بمجمل الألقاب التي يحلم بها أي لاعب كرة قدم، لاسيما كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأضاف اللاعب الذي يتردد انه سيتقاضى 30 مليون دولار سنويا، «آمل في أن ينتشر الدوري الياباني في آسيا، وأنا راغب في أن أساعد بذلك».

ويعد انييستا أبرز اسم ينضم إلى ناد ياباني لكرة القدم، وحظيت الأندية اليابانية سابقاً بفرصة ضم أسماء عالمية مثل البرازيلي زيكو والانجليزي غاري لينيكر، إلا أن هذا النسق تراجع كثيرا في الأعوام الماضية.

وسينضم انييستا في فيسل كوبي إلى الألماني لوكاس بودولسكي الذي انضم إلى النادي قادما من غلطة سراي التركي الصيف الماضي. كما سبق للاعب السابق لبرشلونة الدنماركي ميكايل لاودروب، أن دافع عن ألوان فيسل كوبي في موسم 1996 ـ 1997. ويحتل النادي حالياً المركز السادس في ترتيب الدوري الياباني بعد 15 مباراة هذا الموسم، علماً أنه أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.