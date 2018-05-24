الهلال السوداني ينهي عقد الإيفواري أوتارا

قرر نادي الهلال السوداني إنهاء عقد محترفه العاجي أوتارا، وجاء القرار بعد أنباء عن عرض تقدم به نادي الاتفاق السعودي لضم المدافع الإيفواري، ليلحق أوتارا بهذا القرار بزميليه الحارس الكاميروني مكسيم أودجو الذي قرر النادي الاستغناء عن خدماته، بجانب النيجيري عزيز شيبولا الذي انتهت فترة تعاقده مع النادي ولم يتم التجديد له.

ومن ناحية أخرى اجتاز ثنائي الهلال المحترف الجديد النيجيري هارونا والتنزاني توماس الكشف الطبي بنجاح. كما قرر مجلس إدارة نادي الهلال تعيين الدكتور علي قاقارين كرئيس للقطاع الرياضي بنادي الهلال، وتعيين خالد النقر مديراُ للكرة بالفريق الأول.

يغادر المحترف النيجيري مجيد سومانا إلى بلاده بعد أن وقّع على خطاب إبداء رغبة الانضمام للمريخ، وسيعود اللاعب للخرطوم عقب وصول بطاقة نقله الدولية، وسينخرط في تدريبات الفريق مباشرةً بعد ذلك في حال تم اعتماده لاعباً رسمياً للفريق، وأدلى اللاعب بتصريحات أبدى فيها سعادته بالانضمام لفريق كبير مثل المريخ، مؤكدا أن لديه طموحات كبيرة مع المريخ. قرر مجلس إدارة نادي المريخ تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس الأول بعد غياب الضباط الأربعة عن الاجتماع الماضي.