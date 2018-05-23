إبراهيموفيتش يدفع ثمن تهوره

حصل النجم السويدي إبراهيموفيتش نجم «لوس أنجليس غالاكسي» على أول بطاقة حمراء في مشواره في الدوري الأميركي، بعدما صفع مايكل بيتراسو مدافع «مونتريال إمباكت». وداس بيتراسو على قدم إبراهيموفيتش اليمنى، ورد المهاجم السويدي على الفور بصفع بتراسو على مؤخرة رأسه.

وسقط اللاعبان على الأرض في محاولة للتأثير على الحكم، لكن بعد مراجعة الفيديو، حصل بتراسو على بطاقة صفراء، وطرد إبراهيموفيتش بالبطاقة الحمراء مباشرة، ورغم النقص العددي حقق غالاكسي الفوز بهدف دون رد. وبدأ إبراهيموفيتش، مشواره مع غالاكسي قادماً من يونايتد بشكل مثير في مارس الماضي عندما سجل هدفين بينهما هدف الانتصار في الفوز (4-3) على لوس أنجليس إف سي.