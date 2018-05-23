اتهام بيبي رينا بالارتباط بالمافيا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بيبي رينا حارس مرمى المنتخب الإسباني سيتعين عليه المثول أمام المحكمة الرياضية في إيطاليا للرد على اتهامات وجود علاقة بينه وبين عصابات الجريمة المنظمة «المافيا».

واتهمت النيابة العامة في إيطاليا حارس نادي نابولي، بالإضافة إلى اللاعبين السابقين باولو كانافارو وسالفاتوري ارونيكا بوجود علاقات بينهم وأعضاء في إحدى عصابات المافيا، وذلك طبقا لما كشفت عنه تحقيقات مؤسسة مكافحة المافيا الإيطالية. واتهم رينا بوجود علاقة بينه وثلاثة ينتمون لعصابات المافيا. وطبقاً لما ورد في التحقيقات، قضى رينا إجازة برفقة الأشخاص الثلاثة المذكورين الذين قدموا له بعض الخدمات.