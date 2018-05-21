فضيحة تزوير تهز مطاعم روسيا قبل المونديال

اعترف رئيس وكالة تسويق روسية، عرضت مساعدة المطاعم في المدن التي ستستضيف مباريات مونديال روسيا 2018، بفضيحة تزوير مراجعات لرفع تقييمات المطاعم على موقع "تريب أدفايزر" في المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2018.

ونقل عن شركة "بيكون" للتسويق إنها تستطيع التحايل على آلية عمل الموقع للكشف عن المنشورات الاحتيالية، ونشر المراجعات بلغات أجنبية، قبل تدفق المشجعين من الخارج.

ومقابل 35 ألف روبل روسي أو ما يعادل 570 دولار، تعد الوكالة المطعم بموقع في قائمة أفضل عشرة مطاعم على موقع "تريب أدفايزر".

من جهته، قال الموقع "نحن نتصدى لأي محاولة للتلاعب بالتقييمات". وأضاف أن "فريق التحقيقات يعمل بشكل استباقي وفعال للغاية في ملاحقة من يحاول الحصول على مراجعات مزيفة مقابل المال".

وتعتبر التقييمات المزيفة شائعة، لكن من غير المعتاد لشركة متورطة في هذا الأمر أن تتحدث عنه بشكل صريح أو ربطه صراحة بحدث رياضي.

ووفرت بطولة كأس العالم فرصا مربحة للشركات في المدن المضيفة الإحدى عشرة والتي تأمل في الاستفادة من المشجعين الأجانب الأثرياء في الوقت الذي تأثر فيه الروس من العقوبات الغربية.