راموس يتحول إلى مغنٍ

أعلن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، إصدار أغنيته الأولى التي اعتمد فيها على موسيقى الراب، وتحمل اسم ،«SR4» قبل أيام على مواجهة ليفربول. وكشف راموس، عن الأنباء في حسابه على «إنستغرام»، حيث ألمح إلى أن هناك المزيد في الطريق من راموس المغني، وقال: حياتي أغنية.. والكثير من الكلمات لا تزال تكتب. ويملك لاعبو كرة القدم تاريخاً طويلاً في تجربة حظوظهم على الصعيد الموسيقي. واتجه رونالدينيو للموسيقى، وأصدر أغاني منفردة.
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