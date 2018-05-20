راموس يتحول إلى مغنٍ

أعلن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، إصدار أغنيته الأولى التي اعتمد فيها على موسيقى الراب، وتحمل اسم ‭‭،«SR4»‬‬ قبل أيام على مواجهة ليفربول. وكشف راموس، عن الأنباء في حسابه على «إنستغرام»، حيث ألمح إلى أن هناك المزيد في الطريق من راموس المغني، وقال: حياتي أغنية.. والكثير من الكلمات لا تزال تكتب. ويملك لاعبو كرة القدم تاريخاً طويلاً في تجربة حظوظهم على الصعيد الموسيقي. واتجه رونالدينيو للموسيقى، وأصدر أغاني منفردة.