ألبيون يكافئ مور بعقد دائم

أعلن نادي ألبيون، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي أول من أمس، تعيين دارين مور، مدرباً جديداً له بشكل دائم. وقاد المدرب، النادي لمسيرة لم يخسر فيها منذ أبريل الماضي، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وذلك كمدرب مؤقت، عقب حلوله بديلاً للمدرب المقال آلان باردو.

وقال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لوست بروميتش، في بيان «إنه (مور) يجسد روح النادي وما نسعى لتحقيقه له. مررنا بعملية شاملة لشغل هذه المنصب، لكن التأثير القوي لدارين في الملعب وكل النادي جعله مرشحاً استثنائياً.

عانينا من موسم مضطرب، لكن دارين كان يعمل على مدار الأسابيع الأخيرة، وشكّل حافزاً للنادي، وجعل الجميع يتعامل بإيجابية مجدداً». وقاد نجاح مور مع وست بروميتش في الأسابيع الأخيرة من الموسم، المدرب الشاب، للفوز بجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في أبريل الماضي.

وقال مور: «أنا فخور للغاية، وبكل تأكيد لقبول هذه الدور، وأنا سعيد لهذا. أمامنا فترة صيفية مهمة، والكثير من العمل الشاق الذي نحتاجه الآن. سأبذل قصارى جهدي لأضع هذه الخطط، وسأحاول التأكد من أن كل شيء سيكون جاهزاً».