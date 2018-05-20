60 مليون يورو من بايرن لبيلي

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن بايرن ميونخ جهز عرضاً قيمته 60 مليون يورو من أجل ضم الجامايكي ليون بيلي نجم باير ليفركوزن، وأضافت شبكة «إي.إس.بي.إن» أن مصادر مقربة من عملية المفاوضات كشفت لها أن ليفركوزن متمسك بالحصول على مبلغ يقترب من 100 مليون يورو، وربما يفضل بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى، أيضاً، رغبة في التعاقد مع اللاعب، وكان ريال مدريد قد طالب وكيل اللاعبين البرتغالي جوسيه مينديز، ببحث إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم بيلي.