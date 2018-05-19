تعرف إلى إثارة الرقم 27 في كأس العالم

لم يتبق سوى 27 يوماً على انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتحديدا 14 يونيو المقبل، عندما يلتقي منتخبا روسيا والسعودية، على ملعب "لوجنيكي"، في موسكو.

ويدخل الرقم 27 ضمن سلسلة الأرقام المثيرة لنهائيات بطولات كأس العالم لكرة القدم، وهذا الرقم هو الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة لبطولة كأس العالم، وبطله منتخب هنغاريا بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش.

فقد سجل لاعبو منتخب هنغاريا 27 هدفاً في مونديال 1954، الذي أقيم في سويسرا، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً حتى يومنا هذا، على الرغم من الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة والمباريات التي تنطوي عليها كل نسخة.