آخر الأخبار

تعرف إلى إثارة الرقم 27 في كأس العالم

المصدر:
  • روسيا اليوم
التاريخ:
طباعة Email

لم يتبق سوى 27 يوماً على انطلاق مباريات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتحديدا 14 يونيو المقبل، عندما يلتقي منتخبا روسيا والسعودية، على ملعب "لوجنيكي"، في موسكو.

ويدخل الرقم 27 ضمن سلسلة الأرقام المثيرة لنهائيات بطولات كأس العالم لكرة القدم، وهذا الرقم هو الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة لبطولة كأس العالم، وبطله منتخب هنغاريا بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش.

فقد سجل لاعبو منتخب هنغاريا 27 هدفاً في مونديال 1954، الذي أقيم في سويسرا، وهو رقم قياسي لا يزال صامداً حتى يومنا هذا، على الرغم من الزيادة في عدد المنتخبات المشاركة والمباريات التي تنطوي عليها كل نسخة.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon