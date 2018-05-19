أغويرو يقر: لن ألعب إلى جوار ميسي

أقر المهاجم الأرجنتيني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي سيرخيو اغويرو باستحالة أن يلعب إلى جانب مواطنه ليونيل ميسي على مستوى الأندية مستقبلا، لأنه باق مع فريقه، حاله كحال ميسي مع برشلونة الإسباني.

وكشف أغويرو إنه يعاني من إصابة في ركبته منذ عام 2013، مؤكداً بأن خضوعه لعملية جراحية مؤخراً جعله يشعر «كأنه لاعب جديد» قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم في كرة القدم.

وتربط علاقة صداقة بين ميسي وأغويرو خارج الملعب، لكن الأخير استبعد إمكانية اللعب إلى جانب مواطنه على صعيد الأندية. وقال لـ «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية، «أعتقد أن الأمر مستحيل». وأوضح «كانت ثمة إمكانيات في السابق، لكننا الآن في سن حيث سيمكث ليو في برشلونة، أما أنا فسأبقى في سيتي».